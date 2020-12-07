В Швеции нашли клад викингов с редкой монетой из Франции X века

О находке шведских археологов рассказывает arkeologerna.com.

Ученые знали, что в местечке Виггбюхольм в муниципалитете Таби около Стокгольма в древности находилась деревня викингов, однако такие богатые находки были сделаны здесь впервые.

В 2019 году в Таби были обнаружены следы древней фермы возрастом более тысячи лет. Археологи продолжили исследования этого района, обнаружив около двадцати домов, в том числе так называемых «длинных домов» позднего железного века и раннего средневековья.

В ходе исследований под остатками деревянного пола в здании нашли глиняный горшок, в котором находились монеты и украшения. Сохранились остатки мешочка из льна, в которые они были помещены.

Ученые нашли восемь высококачественных шейных гривен из плетеной серебряной проволоки. Несмотря на то, что они были изготовлены около 1100 лет назад, до наших дней они дошли в прекрасной сохранности, рассказала археолог Мария Лингстрем.

Кроме того, в горшке были найдены два нарукавных кольца, две жемчужины и 12 монетных подвесок. Причина, по которой обитатели дома решили спрятать свои сокровища и потом не достали их обратно, пока устанавливается археологами.

Монеты клада показывают обширные связи и процветающую торговлю в Скандинавии эпохи викингов. Некоторые монеты происходят из таких стран, как Англия, Бавария и Богемия. В кладе также были арабские дирхемы.

Одна из найденных монет чрезвычайно редка — ее отчеканили во французском городе Руан примерно в X веке нашей эры. Этот тип монеты ранее идентифицировался лишь по рисункам в книге 18-го века.