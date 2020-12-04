Чебурашка заговорит голосом Анжелики Варум

04.12.2020

Певица озвучила легендарного персонажа в новой серии мультфильма, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

Очередная серия кукольной анимационной ленты была снята студией специально к новогодним праздникам. Крокодила Гену в новогоднем выпуске озвучил Леонид Ярмольник.

Новая серия будет называться «Чебурашка. Секрет праздника»: как рассказали создатели мультика, он будет очень «тёплым и уютным». Герои короткометражки покажут, как нужно дружить и как создать настоящее чудо.

Продолжительность мультфильма  —  всего 6 минут. Он выполнен  в технике 3D. Музыку к новогоднему «Чебурашке» написал российский композитор Леонид Агутин.

Леонид Ярмольник признался, что легко смог войти в образ Крокодила Гены и с радостью принял предложение озвучить этого персонажа. «В каждом мужике есть что-то крокодилье»,  —  пояснил он.

А для Анжелики Варум опыт озвучивания мультгероя стал первым в жизни: её очень удивило, что озвучка ведётся вслепую  —  актёры не видели своих персонажей, просто читая текст.

Дата премьеры мультфильма будет названа позже. 