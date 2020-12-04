Чебурашка заговорит голосом Анжелики Варум

Певица озвучила легендарного персонажа в новой серии мультфильма, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

Очередная серия кукольной анимационной ленты была снята студией специально к новогодним праздникам. Крокодила Гену в новогоднем выпуске озвучил Леонид Ярмольник.





Новая серия будет называться «Чебурашка. Секрет праздника»: как рассказали создатели мультика, он будет очень «тёплым и уютным». Герои короткометражки покажут, как нужно дружить и как создать настоящее чудо.





Продолжительность мультфильма — всего 6 минут. Он выполнен в технике 3D. Музыку к новогоднему «Чебурашке» написал российский композитор Леонид Агутин.





Леонид Ярмольник признался, что легко смог войти в образ Крокодила Гены и с радостью принял предложение озвучить этого персонажа. «В каждом мужике есть что-то крокодилье», — пояснил он.





А для Анжелики Варум опыт озвучивания мультгероя стал первым в жизни: её очень удивило, что озвучка ведётся вслепую — актёры не видели своих персонажей, просто читая текст.





Дата премьеры мультфильма будет названа позже.



