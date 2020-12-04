Little Big не приехали на вручение премии «Виктория»

Петербургская группа победила в номинации «Лучший поп-коллектив 2020 года», сообщили в «ГПМ-Радио».

Как пояснил глава радиохолдинга Юрий Костин, Little Big отказались принимать участие в церемонии награждения музыкальной премии «Виктория». «Любая другая премия обиделась бы, — отметил Костин, — но мы не можем себе этого позволить».





В результате премию за лучшее музыкальное видео и лучшую песню года все же получила композиция Uno от Little Big, сама же группа была признана лучшим коллективом года. Лучшей поп-певицей-2020 стала, по мнению жюри, Полина Гагарина, а лучшим рок-исполнителем — Николай Носков.





Поп-артистом года назвали Владимира Преснякова-младшего, а звания лучшего хип-хоп-исполнителя удостоился Баста. Также жюри присудило особую награду Ларисе Долиной и Игорю Матвиенко за развитие популярной музыки в России.





Главным саундтреком года была выбрана песня Ивана Дорна «Чики» , а лучшим танцевальным хитом стала композиция коллаборации Cream Soda & «Хлеб» «Плачу на техно». Церемония награждения из-за пандемии коронавируса прошла без зрителей. Она состоялась в минувший четверг в Государственном Кремлевском дворце.





Премия вручается ежегодно начиная с 2016 года. Победителей выбирает жюри, в которое входят члены Академии российской музыки, народные артисты России, а также главы крупнейших медиахолдингов и лейблов.



