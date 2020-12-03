Михаил Боярский назвал службу в армии помехой для артистов

Об этом артист заявил в разговоре с «Говорит Москва».

Поводом для высказывания стало введение в Южной Корее отсрочки от армии исполнителям K-Pop-музыки. Согласно документу, корейские музыканты, как и другие деятели культуры, смогут заниматься музыкальной карьерой до 30 лет.

По мнению известного актера, необходимо прекратить призыв артистов на службу в армию. По мнению народного артиста, это мешает творческому развитию молодых деятелей культуры.

«Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше", — сказал Боярский. По его словам, не следует мешать «ни балетным, ни драматическим артистам».