В античной гробнице в Греции нашли бронзовую урну с львиными головами

О находках греческих ученых сообщило Министерство культуры Греции.

В ходе раскопок в области Элида на полуострове Пелопоннес были найдены и исследованы восемь захоронений. По предварительному исследованию, гробницы датируются периодом с конца IV века до II века до нашей эры.

Ученые нашли и откопали четыре прямоугольные гробницы, выложенные камнями, а также могилу с черепичной крышей и три круглых захоронения.

Особую важность представляют находки, сделанные в одной из гробниц. В частности, там была обнаружена бронзовая урна для праха, украшенная цветочным орнаментом на ручках и львиными головами на стыке ручек с ее краем. Также было найдено складное бронзовое зеркало.

По предварительной оценке, захоронение датируется концом IV века — началом III века до нашей эры. Кроме множества сосудов эллинистического периода, ученые нашли мраморную надгробную стелу.

Все обнаруженные захоронения были частью западного некрополя древнего города Элиды, в котором сейчас раскопано уже более 200 гробниц конца классического периода греческой истории (479–323 годы до нашей эры) и эллинистического периода (323 год до нашей эры — 30 год до нашей эры).

Город Элида стоял на берегу реки Пиньос в западной части Пелопоннеса. Полис был основан в 471 году до нашей эры, его жители участвовали в Троянской войне и в Олимпийских играх.