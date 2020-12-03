В Ярославле представят выставку работ Серова из собрания Русского музея

Об этом сообщила заведующая центром на базе Ярославского художественного музея Марина Полывяная в разговоре с ТАСС.

Выставка живописных работ и графики Валентина Серова, запланированная на август и перенесенная из-за пандемии, открылась в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Экспозиция открылась 3 декабря и продлится по 9 марта. Посетители увидят 50 произведений из собрания Русского музея, а также три из собрания Ярославского художественного музея, рассказала Полывяная.

Гостям представлены портреты Ильи Репина, Саввы Мамонтова, Льва Бакста и княгини Ольги Орловой. В экспозиции также собраны автопортреты, пейзажи и иллюстрации.

Один из залов выставки — мультимедийный, в нем посетителям показывают восьмиминутную видеоинсталляцию о собаке Юсуповых, изображенную Серовым изобразил на портрете Феликса Юсупова рядом с хозяином.