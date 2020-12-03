Строители водопровода нашли неизвестный квартал средневековой Старой Ладоги

Об открытии сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН.

Археологи выяснили, что границы Старой Ладоги, которая могла быть столицей Древней Руси, были в Средние века шире, чем считалось ранее. В ходе разведочных работ перед строительством водопровода, который протянется по обоим берегам Волхова, ученые нашли под землей руины жилого квартала IX — начала Х века.

Старая Ладога — один из древнейших городов России. Он был основан не позднее середины VII века, именно здесь в 862–864 годах княжил варяг Рюрик, которого славяне и другие окрестные племена призвали править Русью.

Два участка культурного слоя разных исторических эпох были найдены в тех местах, где он считался уничтоженным. В числе наиболее интересных — открытие участка культурного слоя раннего Средневековья, который находится напротив Земляного городища с западной стороны поселка.

Ученые нашли многочисленные фрагменты керамики и остатки печи, причем найденная керамика была исключительно лепной, изготовленной без помощи гончарного круга, что датирует культурный слой временем до начала Х века.