Эрмитажные коты получили «наследство» от французского мецената

Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский во время ежегодной интернет-встречи в рамках Дней Эрмитажа.

Ставшие в последнее время одной из популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга коты Государственного Эрмитажа нашли своих меценатов за границей, отметил Пиотровский. По его словам, о животных заботятся и посетители музея, и пользователи интернета.

«Недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Сумма небольшая, но это очень трогательно», — сказал Пиотровский, отвечая на вопрос, как повлияла пандемия на жизнь животных в музее.

Сейчас в подвалах Эрмитажа живет до 70 котов, официально считающихся охранниками коллекций от грызунов. Свою историю «служба эрмитажных котов» отсчитывает с XVIII века, когда из Казани по указу Елизаветы Петровны сюда были привезены «удобные к ловле мышей» коты.

С учреждением Эрмитажа котов перевели в статус охранников картинных галерей. В 2015 году СМИ Великобритании включили эрмитажных котов в число самых необычных мировых достопримечательностей.