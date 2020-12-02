Фигурки со стоянки древних людей в Приангарье оказались уникальными

Об открытии ученых Новосибирского государственного университета, Института археологии и этнографии (Новосибирск) и Сибирского федерального университета сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Находки в комплексе Усть-Кова, затопленном после создания Богучанской ГЭС, были сделаны еще в 1980-е годы, однако до сих пор ученые не могли тщательно обследовать следы краски на фигурках из бивня мамонта из-за отсутствия необходимой техники и технологий.

В ходе недавнего исследования выяснилось, что поверхность скульптуры была окрашена красновато-коричневым пигментом, после чего покрыта черным, но он со временем выцвел. Исследуя поверхность фигурки под микроскопом, ученые выяснили, что следы черной краски покрывали тело животного пятнами, при этом красная краска сохранилась лишь редкими скоплениями в полостях.

Ученые попытались найти сходство фигурки с культурами близлежащих территорий, в том числе сравнивая её с археологическим памятником Мальтой. Однако аналогичных скульптуре мамонта или нерпы не было найдено. «То есть по своей уникальности они выделяются из всех произведений искусства того периода на территории Северной Евразии», — пояснил профессор кафедры археологии и этнографии НГУ Людмила Лбова.