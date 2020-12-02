Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова

Слова министра процитировали в пресс-службе Минкультуры России.

Роли, которые играл народный артист РФ Борис Плотников, благодаря его богатому актерскому таланту не оставляли зрителей равнодушными, подчеркнула министр. По словам Любимовой, Плотников был и прекрасным наставником для молодых артистов.

Актер и педагог умер в среду от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией в возрасте 71 года. «С глубоким сожалением узнала о смерти выдающегося актера, театрального педагога, народного артиста Российской Федерации Бориса Григорьевича Плотникова», — заявила Любимова.

Борис Плотников как профессор мастерства актера в ГИТИСе умел находить общий язык с подрастающим поколением, отметила министр. Актер был прекрасным наставником и заботился о сохранении традиций русской драматической школы, его жизнь — пример истинного служения искусству, подчеркнула Любимова.