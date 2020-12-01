Находку сделал девятилетний Биньямин Милт, говорится на сайте Temple Mount Sifting Project.
О смерти народного артиста РФ сообщили в пресс-службе ГИТИСа.
Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.
Новую гипотезу о тайных смыслах статуэток каменного века высказала группа антропологов из США, иссле...
Участие в смотре примут студенты из разных стран, которые представляют на суд жюри свои первые профе...
В первом концерте смотра также приняла участие органистка Мария Лобецкая.
Прощание с президентом Пушкинского музея пройдет 3 декабря, сообщили в музее.
Об этом первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и ...
Об этом сообщили в группе «Калуга — Новогодняя столица России».
Телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.
Выставка будет доступна в Зале истории древней письменности музея со 2 декабря 2020 по 23 января 202...
Об этом сообщила «Культуре» пресс-служба журнала.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 1 декабря в Доме Пашкова, сообщает пресс-...
Открытие сделали в тропических лесах на территории Колумбии, сообщает The Guardian.
Такая сумма потрачена за четыре года, сообщила журналистам министр культуры России Ольга Любимова.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Белые ночи», являющейся дистрибьютором картины.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства инноваций Москвы.
Актриса Марина Зудина рассказала, как изменилась жизнь в театре, в эфире шоу «Секрет на миллион».
Открытие сделали археологи, ведущие раскопки в Центральной Норвегии, сообщает Norwegian Sci Tech New...
Об этом рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский в разговоре с ТАСС.
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