Актер Борис Плотников умер в 71 год от коронавируса

О смерти народного артиста РФ сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

Артист получил известность благодаря роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». В течение последней недели он находился в больнице на аппарате ИВЛ, однако усилия врачей не увенчались успехом.

Борис Плотников родился в Невьянске Свердловской области 1 апреля 1949 года. Окончил Свердловское театральное училище, затем филфак Уральского государственного университета. Некоторое время Плотников служил в Свердловском ТЮЗе, в 1978 году стал актером Московского театра сатиры. Играл роли в спектаклях «Бешеные деньги», «Вишневый сад» и других постановках.

Позже Плотников работал в Театре Советской Армии, МХТ имени Чехова и Театре под руководством Олега Табакова.

Дебют Плотникова на экране состоялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Кроме того, артист был театральным педагогом, работая в ГИТИСе руководителем мастерской и профессором кафедры актерского мастерства.