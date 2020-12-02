Полноту палеолитических Венер объяснили мечтой древних людей о сытости

Новую гипотезу о тайных смыслах статуэток каменного века высказала группа антропологов из США, исследование которых опубликовано в журнале Obesity.

Напомним, «палеолитическими Венерами» называют фигурки тучных или беременных женщин, которые находят в основном на территории Евразии. Время создания таких скульптур варьируется от 35 тыс. до 20 тыс. лет до н. э.

Большинство ученых объясняют специфический облик «Венер» своеобразными представлениями древних людей о красоте, в которых тучность символизировала плодородие и культ Матери-Богини. Однако руководитель группы Ричард Джонс из Колорадского университета в Аншутце (США) пришел к выводу, что фигурки могут иметь совсем иное значение.

Поводом для таких выводов стали различия между скульптурами, сделанными в разных климатических условиях древнего мира. Как выяснилось, тучность «Венер» ледникового периода была гораздо сильнее выражена, чем после его завершения.

Эксперты отметили, что женщины ледникового периода просто физически не могли обзавестись подобными формами. А это значит, что «палеолитические Венеры» символизировали не красоту или плодородие, а сытость, изобилие пищи, воплощая идеал выживания в условиях хронического дефицита еды.