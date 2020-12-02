Московские театры, кинотеатры и музеи подключились к системе QR-кодов

Об этом первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС.

К системе системе QR-кодов для регистрации посетителей, информирующей москвичей о возможных контактах с заболевшими коронавирусом, также подключились московские салоны красоты и бани.

Немерюк уточнил, что на данный момент QR-коды получили порядка 2,2 тыс. кафе, столовых, закусочных, более 1,7 тыс. ресторанов и почти 600 баров, более 120 салонов красоты, почти 70 театров и музеев, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров и более 510 учреждений органов исполнительной власти.

Также к системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, боулинг-клубов, бильярдных, школ танцев и так далее, добавил Немерюк.

Ранее сообщалось, что всего в столице работает более 9,5 тыс. отдельных точек с QR-кодами для регистрации посетителей. Уведомления о потенциальном контакте с заразившимся коронавирусом уже получили более 30 тыс. посетителей заведений Москвы, которые были подключены к системе.