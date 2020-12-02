Московские театры, кинотеатры и музеи подключились к системе QR-кодов

02.12.2020
К системе системе QR-кодов для регистрации посетителей, информирующей москвичей о возможных контактах с заболевшими коронавирусом, также подключились московские салоны красоты и бани.
Немерюк уточнил, что на данный момент QR-коды получили порядка 2,2 тыс. кафе, столовых, закусочных, более 1,7 тыс. ресторанов и почти 600 баров, более 120 салонов красоты, почти 70 театров и музеев, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров и более 510 учреждений органов исполнительной власти.
Также к системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, боулинг-клубов, бильярдных, школ танцев и так далее, добавил Немерюк.