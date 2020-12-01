Музей космонавтики в Калуге выпустил «космическую» коллекцию елочных игрушек

01.12.2020

Об этом сообщили в группе «Калуга — Новогодняя столица России».

Эксклюзивная коллекция елочных игрушек получила название «Советский космос». На новогодних игрушках представлена вся история страны, отмечается в группе.

«В 1960-е годы все мальчишки мечтали стать космонавтами, а на каждой новогодней елке висели стеклянные ракеты и спутники. Теперь уже редко встретишь такой раритет в семейной коллекции», — отмечается в сообщении.

Новую коллекцию музея составили статуэтки космонавтов, ракет, космических кораблей, луноходов и спутников Земли. Вся коллекция сделана по специальному заказу в фарфоровой мастерской в Петербурге.