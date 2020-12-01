Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.

Ирина Антонова умерла во вторник в 98 лет. В пресс-службе ГМИИ им. А. С. Пушкина сообщили, что причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с болезнью сердечно-сосудистой системы.

В своей телеграмме президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью президента ГМИИ. По словам главы государства, Антонова по праву снискала высочайшее признание среди профессионалов и общества.

«За годы неустанной и востребованной работы она внесла поистине уникальный личный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, в сбережение бесценного исторического, духовного наследия человечества», — говорится в телеграмме президента.

Российский лидер отметил также, что всю свою жизнь Антонова служила отечественной культуре. Кроме того, президент музея была великим подвижником, просветителем и энтузиастом, отметил Путин, пообещав навсегда сохранить светлую память о ней в своем сердце.