Эрмитаж открыл онлайн-выставку археологических ценностей Омана

Выставка будет доступна в Зале истории древней письменности музея с 2 декабря 2020 года по 23 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж подготовил в Зимнем дворце выставку «Оман — страна ладана» совместно с Национальным музеем Омана. Ответная выставка Эрмитажа в Омане откроется после пандемии, пояснил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе онлайн-церемонии открытия.

По словам Пиотровского, у Эрмитажа давние связи с Оманом и Национальным музеем Омана, она сам является членом попечительского совета этого музея. Музеи проводят взаимные дни друг друга в своих странах и обмены реставраторами, отметил Пиотровский.

Выставка посвящена археологическим древностям третьего — первого тысячелетия до н.э.. Пользователи могут увидеть 14 ценных находок из наиболее значимых археологических раскопок, которые проводились в Султанате Оман в течение последних 50 лет.

Среди экспонатов — наиболее ранние из найденных на территории Аравии колчанов и луков, а также уникальный комплект металлического оружия, древнейшие каменные курильницы-миджмары, каменный лик из храма бога луны Сина и индская печать с надписью.