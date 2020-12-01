Журнал «КиноРепортер» вновь вручит престижную премию «Событие года»

Об этом сообщила «Культуре» пресс-служба журнала.

Девятая церемония вручения собственной премии журнала «КиноРепортер» пройдет в актуальном формате. Имена лауреатов «События года» объявят 15 декабря 2020 года, говорится в сообщении.

Премию получат авторы и участники самых ярких экранных проектов года. Организаторы хотят не только, не изменяя своим традициям, подвести итоги года, но и поддержать кино- и телеиндустрию.

В разные годы премию вручали лучшим актеру и актрисе, фильму, самому запомнившемуся проекту, телеперсоне, открытию года и мастер-классу. «Событие года» сфокусировано и на искусстве как таковом, и в значительной мере на событийной и социальной стороне массовой культуры, отметили в пресс-службе.

«Событие года» оценивает не только художественный уровень фильмов, почетная награда подразумевает более свободный формат: по сути, ее получают представители киноиндустрии и телевидения, оказавшиеся в центре внимания благодаря своим проектам и успехам. Просматривая имена лауреатов через много лет, можно будет ощутить дух того или иного периода российского кино — именно так рассуждают члены экспертного совета.

Награда «Событие года» будет вручаться в преддверии десятилетнего юбилея издания. Главный редактор «КиноРепортера» Мария Лемешева уверена, что 2020 год дал всей индустрии бесценный опыт.

«У нас наконец появилось время притормозить и посмотреть на свою работу с разных сторон, подумать, пофантазировать, поставить новые цели и задачи, научиться быстро реагировать на запросы аудитории, находить новые способы общения со зрителем. Да, многие релизы были перенесены или вовсе отменены, некоторые — как «Фея» или «Спутник» — вышли онлайн. Эти фильмы могли претендовать на серьезный зрительский интерес, но остались без сборов, да и вообще без особого фидбэка. Непросто сейчас и артистам, и студиям, и кинотеатрам. Но мы пройдем это испытание все вместе. Верю, что премия позволит поддержать кинематографистов и мы, как и в прошлые годы, отметим любимцев публики — за их яркие проекты и творческое проявление себя», — отметила Лемешева, слова которой цитируют в пресс-службе журнала.

«Этот год порадовал нас и премьерами, и новыми именами. Достаточно вспомнить Евгения Романцова, Стасю Милославскую, Варвару Шмыкову — все они громко заявили о себе ролями 2020 года и, конечно, могут рассчитывать на победу. Были и громкие премьеры. Особо повезло по сборам картинам, которые вышли еще до начала пандемии, например картине «Холоп», ставшей кассовым рекордсменом. Но не стоит сомневаться и в успехе таких картин, как «Стрельцов», «Серебряные коньки», «Дорогие товарищи», и других фильмов, которые в эти сложные времена должны особо вдохновить публику. Порадовали и сериалы. 2020 год стал прорывным для этого формата и подарил нам множество ярких актерских работ: мы аплодировали Виктории Исаковой, Светлане Ходченковой, Никите Ефремову, Андрею Смолякову, Максиму Аверину и многим, многим большим артистам. Так что выбор у жюри будет сложным», — полагает главред.

«Событие года» — это одна из главных премий российской киноиндустрии, организованная журналом «КиноРепортер». В этом году «Событие года» пройдет в девятый раз.

Генеральный партнер премии — популярный нишевый парфюмерный бренд Montale, который представит новые ароматы Velvet Fantasy и Oudrising.

Также в числе партнеров церемонии студия цветочного и растительного дизайна «О2 studio» и винодельческий дом БЮРНЬЕ.