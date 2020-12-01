В джунглях Амазонки нашли наскальные изображения доисторических животных

Открытие сделали в тропических лесах на территории Колумбии, сообщает The Guardian.

Находку сделали еще в прошлом году, но держали в строжайшем секрете до последнего времени. Ученые посвятили открытию документальный сериал «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки».

Эксперты обследовали скалы протяженностью около 12 км, обнаружив десятки тысяч наскальных изображений, для детального изучения которых нужны долгие годы.

Изображения были найдены на труднодоступных участках. Некоторые из скал и горных проходов до сих пор даже не имеют топографических названий.

Возраст наиболее древних наскальных изображений составляет минимум 12-12,5 тысячи лет, когда в Амазонию пришли люди. Таким образом, это творчество, скорее всего, принадлежит первым местным поселенцам, считают ученые.

Датировать живопись помогли сюжеты изображений. На одной из скал ученые увидели изображение давно вымершего мастодонта. Также ученые нашли изображения вымершего верблюда, вымерших гигантских ленивцев и лошадей ледникового периода. Есть среди них и человеческие фигуры, одна из которых носит маску птицы с клювом.

Чтобы изучить и описать изображения, потребуются поколения, подчеркивают специалисты. «Мы видим животных, которые давно вымерли. Рисунки настолько естественны и так хорошо выполнены, что не возникает сомнений, что мы видим, например, лошадь ледникового периода. Причем изображение настолько детализировано, что мы видим даже конский волос. Это восхитительно!» — поделился с журналистами профессор Хосе Ириарте.