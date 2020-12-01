В музеях Москвы протестируют приложение для посетителей «Музеторий»

01.12.2020

Об этом сообщила пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

Приложение «Музеторий» предоставляет посетителям возможность ознакомиться с экспозицией в любое удобное время, оставить комментарии о предметах искусства, а также обменяться впечатлениями с другими пользователями.

Разработка будет протестирована в Мемориальном музее-квартире академика Г.М. Кржижановского и Музейно-выставочном центре «Музей Моды» в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Оператором программы является Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы.

На этапе пилотного тестирования в приложении появятся фото всех экспонатов, а также и аудиогиды к ним. Пользователи сети интернет смогут поделиться с помощью лайков и комментариев своими впечатлениями о предметах искусства, получат возможность общаться и взаимодействовать друг с другом в образовавшемся сообществе.

В свою очередь, музеи получат от виртуальных посетителей обратную связь, на основе которой дадут рекомендации касательно популярных экспонатов.