Степан Джигарханян обвинил бывшую жену покойного актера во лжи о его здоровье

Сын артиста высмеял заявление Цымбалюк-Романовской о том, что у его отца были сильные пролежни и гангрена, пишет «Собеседник».

Ранее бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший супруг умирал «в страшных муках». При этом она сослалась на слова сына актера Степана, который рассказал о том, что перед смертью у Джигарханяна появились пролежни.

Пролежни возникли из-за плохого ухода за актером, заявила Цымбалюк-Романовская.

По словам Степана, озвученное им медицинское заключение о причине смерти Армена Джигарханяна гласит, что отказ почек произошел на фоне осложнения сахарного диабета. В ходе видеосвязи со студией «Пусть говорят» Степан упомянул и другие осложнения у отца, возникшие во время последней госпитализации.

Сын советского и российского актера призвал бывшую супругу Джигарханяна воздержаться от пиара на имени его покойного отца, в то же время оговорившись, что не надеется быть услышанным.