В Назарете нашли дом, где мог провести свое детство Христос

Открытие сделал британский археолог Кен Дарк, с 2006 года ведущий раскопки в древнем городе, сообщает reading.ac.uk.

По мнению экспертов, обнаруженное здание было построено в первом веке нашей эры. О том, что здесь мог жить Иисус Христос, говорит качественность постройки и высокое мастерство обработки камня — как известно из Евангелия, названый отец Христа Иосиф хорошо владел технологиями строительства.

Найденный учеными дом расположен в долине Нахаль Ципори, сейчас его руины находятся на значительной глубине под землей, и поэтому его до сих пор не удавалось найти.

Археологам пришлось сделать подкоп под современный монастырь сестер Назаретских и старинную Византийскую церковь, чтобы добраться до остатков здания.

Как известно из письменных византийских источников, на месте дома Марии и Иосифа была построена церковь Кормления, посвященная воспитанию младенца Иисуса, остатки дома находились в ее крипте. До наших дней церковь не дошла, однако в свое время она была местом массового поклонения, о чем сказано в описаниях паломничеств VII века.

«Почти наверняка это и есть та самая церковь», — пояснил Кен Дарк.