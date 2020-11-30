В Феодосии открыли памятник «кавказскому Суворову»

30.11.2020
Монумент установлен на набережной Феодосии.
В Феодосии прошла торжественная церемония открытия памятника генералу от инфантерии Петру Котляровскому.
Участие в церемонии открытия приняли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра культуры Николай Овсиенко, замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов и другие.
Памятник представляет собой фигуру всадника на коне и символизирует победу русского оружия на Кавказе.
Открытие памятника приветствовали салютом из исторических пушек, установленных на городской набережной.