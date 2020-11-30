Театр имени Вахтангова покажет спектакль по мотивам древнеисландских саг

30.11.2020
Спектакль откроет новый проект «Театральные параллели. Путешествие в четырех частях», который посвящен предстоящему столетнему юбилею Вахтанговского театра 13 ноября 2021 года.
«Легенда о Хромоножке» основана на пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Автор известен тем, что написал текст гимна Норвегии.
Постановку осуществил режиссер Владимир Бельдиян. Музыка к спектаклю была написана Фаустасом Латенасом, она стала одной из последних работ рано умершего композитора, отметила собеседница агентства.
Действие спектакля происходит в древней Норвегии, во времена викингов бывшей ареной борьбы огня и воды, камней и ветра, страсти и милосердия, христианства и язычества. «И в центре этой битвы человек», — подчеркнули в театре.