Объем средств нацпроекта «Культура» увеличат на 13 млрд рублей

К 2024 году объем финансирования национального проекта «Культура» составит более 140 млрд рублей.

Национальный проект «Культура» получит дополнительное финансирование. Об этом заявила в пятницу министр культуры России Ольга Любимова.



По словам главы ведомства, объем средств нацпроекта «Культура» до 2024 года будет увеличен почти на 13 млрд и составит более 140 млрд рублей.



Ольга Любимова отметила, что благодаря увеличению финансирования в проект будет включена реконструкция и ремонт детских школ искусств.



«Отдельное направление работы — это гранты творческим коллективам», — рассказала министр, добавив, что получатели грантов правительства на реализацию проектов в 2021 году уже определены.