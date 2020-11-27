На туристической карте России появится три новых маршрута

Ростуризм утвердил туристические маршруты в Карелию, Самарскую и Кемеровскую области.

Ростуризм утвердил три новых туристических маршрута. На заседании экспертного совета определены три победителя голосования и утверждены три маршрута: в Карелию, Самарскую и Кемеровскую области, рассказали газете «Культура» в пресс-службе Ростуризма.



Лидером голосования стал маршрут «Жигулевские выходные». Второе место досталось маршруту «Кузбасс — огонь в сердце». Участники заседания также поддержали «Гран-тур «Вся Карелия».



Советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова рассказала, что после получения заявок от регионов экспертный совет выезжал в выбранные локации и проводил аудит маршрута. Решение принималось также после изучения бизнес-плана.



Маршрут «Гран-тур «Вся Карелия» включает горный парк «Рускеала», водопад «Кивач», вотчину карельского деда Мороза, старинные деревни Кинерма и Киндасово.



Маршрут «Кузбасс — огонь в сердце» объединяет Кемерово, Новокузнецк и горнолыжный курорт «Шерегеш» и включает 50 объектов для показа.



«Жигулевские выходные» — маршрут, включающий природный парк «Самарская Лука», автомобильный завод, волжскую кухню.