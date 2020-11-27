В Высоко-Петровском монастыре Москвы под краской обнаружили фрески

При проведении реставрационных работ Боголюбской церкви Высоко-Петровского монастыря Москвы обнаружены фрагменты утраченной настенной живописи XVIII-XIX веков, сообщает сайт монастыря.



Фрески найдены под слоем краски. На стенах храма обнаружены фрагменты «Умовение ног», «Святая Троица в окружении Небесных Сил», «Воскресение Христово». Сохранились также часть живописного распятия, изображения святителей Петра, Ионы, Алексия, Филиппа.



На собрании научно-методического совета при департаменте культурного наследия Москвы специалистами принято решение о консервации сохранившихся фресок. Росписи храма в ближайшем будущем будут отреставрированы.