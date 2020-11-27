Эрмитаж проведет День Пальмиры с тремя выставками и дискуссиями

В Эрмитаже проведут День Пальмиры, запланированный в рамках культурного форума.

В День Пальмиры, 2 декабря, в Эрмитаже откроются три выставки и состоятся дискуссии о реставрации.



По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, несмотря на отмену культурного форума, День Пальмиры решили провести, так как речь идет о научном обсуждении будущей реставрации.



«Мы проведем закрытый круглый стол экспертов, который будет называться «Можно ли восстановить Пальмиру», потом будет публичное заседание, более широкое, с разговором о том, какое место Пальмира занимает в нашей сегодняшней жизни, и о проблеме охраны памятников. И мы откроем сразу три выставки», — приводит агентство ТАСС слова руководителя.



В рамках Дня Пальмиры будут открыты три выставки: «Две Пальмиры. Археология» об археологических коллекциях из Пальмиры, хранящихся в Эрмитаже; «Две Пальмиры. Археология», которая сравнит Петербург с античным городом; «Две Пальмиры. Реальная и виртуальная» с детальным макетом территории античной Пальмиры, изготовленным методом 3D-печати.