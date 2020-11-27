Готовится премьера нового российского мультфильма «Пугашки»

К работе над проектом привлечен режиссер «Звездных войн» и «Ninjago».

В компании Red Carpet Studio рассказали о готовящейся в 2021 году мировой премьере российского анимационного проекта «Пугашки».



Широкомасштабный анимационный проект расскажет о потомках мифических злодеев, он основан на серии книг «Невероятные приключения Пугашек».



«С одной стороны, мы рассказываем современным детям на понятном для них языке о мифических героях, а с другой, погружаем в увлекательное путешествие полное приключений с обучающими элементами», — рассказал генеральный продюсер Red Carpet Studio, автор идеи «Пугашек» Антон Калинкин.



В проекте задействованы лучшие профессионалы России, Канады, США и Дании. В международную команду вошли в том числе автор сценариев сериалов «Щенячий патруль», «Макс и Руби» Джеймс Бекшелл, режиссер 20 серий «Звездных войн» Фредерик Будольф-Ларсен.



«Сериал «Пугашки» — уникальный сериал с большим международным потенциалом, не уступающим многим американским и европейским легендам, и управление производством происходит на очень высоком уровне. Уверен, что мы сможем подарить будущим поколениям нежные воспоминания и вдохновение», — рассказал Фредерик Будольф-Ларсен.