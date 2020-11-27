Московский театр имени Сац представит в Волгограде три оперы

Выступление труппы театра состоится благодаря проекту «Большие гастроли».

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац представит в Волгограде три спектакля, передает пресс-служба Минкультуры в пятницу, 27 ноября.



Театр Сац представит постановки в Волгограде в рамках проекта «Большие гастроли», в котором участвует с 2016 года. Благодаря проекту, постановки театра увидели в Тамбове, Чебоксарах, Салехарде, Уфе, Туле, Мурманске и других городах.



В Волгограде театр представит три оперы: «Дюймовочка, или Чудесный полет», «Тайный брак», «Альцина, или Волшебный остров».