Собянин: Новый год будем встречать в малом домашнем кругу

Мэр Москвы продлил действие ограничений из-за пандемии COVID-19.

Действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Москве продлено до 15 января. Соответствующий указ подписал в четверг, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника.



По словам мэра, ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной, но сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Собянин ссылается на специалистов, считающих, что отмена действующих мер будет преждевременной.



Согласно документу, москвичи старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома, городские досуговые учреждения для детей останутся закрытыми, а организации обязаны обеспечить дистанционный режим работы минимум для 30% сотрудников.



«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу», — говорится в сообщении мэра.