В Москве назовут писателей-лауреатов конкурса имени Чуковского

Будут названы лучшие поэтические сборники, переводы книг для детей, лучшая проза.

В Москве 27 ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей Литературного конкурса на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского, рассказали газете «Культура» организаторы премии.



Победители определены в семи номинациях. Конкурс проходил в три этапа. На первом были отобраны 36 номинантов длинного списка, затем жюри определило состав короткого списка, куда вошло 21 произведение.



Победителей в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» определили на сайте проекта «Активный гражданин».



Лауреаты конкурса в каждой номинации получат премию в размере 1 млн рублей.



Председатель жюри конкурса Андрей Усачев отметил, что за время конкурса была проделана большая работа, благодаря чему удалось привлечь внимание к детской литературе.



«И это не только внимание профессионального сообщества — издателей, коллег по писательскому и переводческому цеху. Это внимание огромной читательской, родительской аудитории, которая, благодаря конкурсу, узнала имена детских писателей, на которые стоит ориентироваться при выборе книг в магазине и библиотеке. И это, пожалуй, тот самый эффект, ради которого стоит проводить такие конкурсы регулярно», — сказал Усачев.



Трансляция вручения премии будет доступна 27 ноября в 18:00 в группе Департамента культуры Москвы в соцсети «ВКонтакте».