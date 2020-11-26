Актер получил серьезную травму в Калининграде, передает Super. Павел Прилучный после травмы, полученной в Калининграде, месяц не сможет разговаривать, говорится в сообщении. Павел Прилучный после травмы, полученной в Калининграде, месяц не сможет разговаривать, говорится в сообщении.



В декабре в «Театриуме на Серпуховке» был запланирован спектакль с участием Прилучного «Косметика врага». Из-за травмы актера постановка, возможно, будет перенесена на другую дату. Продажа билетов на спектакль пока продолжается.



В настоящее время Павел Прилучный находится в больнице, где его навещает актриса Мирослава Корпович.



В одну из московских клиник Павел Прилучный поступил 21 ноября. Актер сообщил, что травму получил в результате падения. По сведениям друга артиста, Прилучный участвовал в драке.