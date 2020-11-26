Карантин в Германии продлили до 20 декабря

Ограничения привели к улучшению статистики по заболеваемости, передают «Ведомости».

В Германии власти продлили карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.



О продлении карантина объявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам канцлера, ограничения помогли остановить число заболевших, однако «успех» Меркель назвала промежуточным.



Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, карантин в Германии будет продлен до 20 декабря, а правила социальных контактов будут действовать до января.



С 2 ноября в Германии начал действовать повторный карантин. В стране закрыты кафе, бары, бассейны, ночные клубы, фитнес-клубы, культурно-развлекательные учреждения.