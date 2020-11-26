Warner Bros. подтвердила уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей»

Актера попросили отказаться от роли Грин-де-Вальда из-за семейного скандала, передает Reuters .

Актера Джонни Деппа в новом фильме «Фантастические твари» заменит Мадс Миккельсен. Информацию о замене подтвердили в студии Warner Bros.

В третьем фильме о фантастических тварях Миккельсен сыграет роль темного волшебника Грин-де-Вальда.

Студия попросила Джонни Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда после того, как в суде были доказаны 12 из 14 случаев нападений актера на супругу Эмбер Херд.

Впервые Джонни Депп появился в «Фантастических тварях» в 2016 году. В новом фильме актер должен был получить столько же экранного времени, сколько актеры Джуд Лоу и Эдди Редмэйн.