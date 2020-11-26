Warner Bros. подтвердила уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей»

26.11.2020
Актера Джонни Деппа в новом фильме «Фантастические твари» заменит Мадс Миккельсен. Информацию о замене подтвердили в студии Warner Bros.
В третьем фильме о фантастических тварях Миккельсен сыграет роль темного волшебника Грин-де-Вальда.
Студия попросила Джонни Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда после того, как в суде были доказаны 12 из 14 случаев нападений актера на супругу Эмбер Херд.
Впервые Джонни Депп появился в «Фантастических тварях» в 2016 году. В новом фильме актер должен был получить столько же экранного времени, сколько актеры Джуд Лоу и Эдди Редмэйн.