Дмитрий Сибирцев стал директором государственного академического камерного хора

25.11.2020

Новый руководитель назначен по предложению основателя хора.

Дмитрий Сибирцев назначен на должность директора московского государственного академического камерного хора.

«Он назначен директором по предложению народного артиста СССР, основателя и президента московского государственного академического камерного хора Владимира Минина», — говорится в сообщении пресс-службы московской мэрии.

Минин отметил, что коллективу пойдет на пользу смена руководства и пожелал новому директору успехов на сложном пути.

Дмитрий Сибирцев с 2012 года возглавлял Московский театр Новая опера им. Колобова, он также является художественным руководителем оперного фестиваля «Басы XXI века», фестиваля камерной музыки «Вокальные перекрестки», фестиваля «Сто лучших отечественных песен».