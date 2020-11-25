Директор Театра сатиры рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Ширвиндта

Александр Ширвиндт попал в больницу с коронавирусом в понедельник.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал о состоянии актера Александра Ширвиндта, у которого диагностирован COVID-19.



По словам руководителя, коронавирусной инфекцией заболел не только Александр Ширвиндт, но и его супруга, сообщает РИА «Новости».



По словам директора, Ширвиндт попал в больницу в понедельник, 23 ноября. У него и его жены выявили коронавирус. Агаев уточнил, что актер и его супруга болеют в легкой форме.



Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации Александра Ширвиндта в городскую клиническую больницу № 52 в Москве. Указывалось, что 86-летний артист находится в отделении реаниматологии.