Скончался писатель-фантаст Сергей Синякин

О кончине Синякина в соцсети Facebook сообщил его коллега Евгений Лукин. Писатель сообщил, что Сергея Синякина госпитализировали неделю назад в одну из инфекционных больниц Волгограда. В больнице состояние писателя ухудшалось.



17 ноября стало известно, что Синякина, ввели в искусственную кому.



«Откачивают жидкость из легких. А у него кардиостимулятор и диабет», — рассказывал Лукин.



Накануне у Сергея Синякина поднялась температура.



«Умер Сережа. Нету больше», — написал Лукин. Писатель сообщил, что Сергея Синякина госпитализировали неделю назад в одну из инфекционных больниц Волгограда. В больнице состояние писателя ухудшалось.17 ноября стало известно, что Синякина, ввели в искусственную кому.«Откачивают жидкость из легких. А у него кардиостимулятор и диабет», — рассказывал Лукин.Накануне у Сергея Синякина поднялась температура.«Умер Сережа. Нету больше», — написал Лукин.





Известно также, что в семье писателя все болеют коронавирусной инфекцией нового типа.



Сергей Синякин начал публиковать свои произведения в 1980-е годы. Его первая книга «Трансгалай» вышла в 1990-м году. Синякин — автор книг «Монах на краю земли», «Лебеди Кассиля», «Трансгалактический экспресс» и др.