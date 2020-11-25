Малый театр представит во Владикавказе спектакль по пьесе Островского

25.11.2020
В рамках «Больших гастролей» театр представит постановку «День на день не приходится».
Во Владикавказе 28 и 29 ноября пройдут гастроли Государственного академического Малого театра России.
Выступления пройдут в рамках проекта «Большие гастроли» на сцене Государственного академического русского театра им. Евгения Вахтангова.
В программе — спектакль «День на день не приходится», поставленный Александром Коршуновым.
В Малом театре пьеса ставилась более ста лет назад и тогда шла под оригинальным названием «Тяжелые дни».
В постановке задействованы артисты Владимир Дубровский, Алена Охлупина, Дмитрий Кознов, Василий Дахненко, Ольга Жевакина, Любовь Ещенко, Михаил Мартьянов, Сергей Потапов и другие.