Малый театр представит во Владикавказе спектакль по пьесе Островского

В рамках «Больших гастролей» театр представит постановку «День на день не приходится».

Во Владикавказе 28 и 29 ноября пройдут гастроли Государственного академического Малого театра России.



Выступления пройдут в рамках проекта «Большие гастроли» на сцене Государственного академического русского театра им. Евгения Вахтангова.





В программе — спектакль «День на день не приходится», поставленный Александром Коршуновым.





В Малом театре пьеса ставилась более ста лет назад и тогда шла под оригинальным названием «Тяжелые дни».





В постановке задействованы артисты Владимир Дубровский, Алена Охлупина, Дмитрий Кознов, Василий Дахненко, Ольга Жевакина, Любовь Ещенко, Михаил Мартьянов, Сергей Потапов и другие.