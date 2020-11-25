В Молдавии отремонтировали памятник советским воинам

Монумент установлен на братской могиле.

В молдавском селе Петрешты прошла торжественная церемония открытия после реставрации памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Памятник установлен на месте захоронения сотен погибших солдат. Монумент был отреставрирован на средства, предоставленные посольством РФ в Молдавии и местными властями.



На церемонии открытия памятника российские дипломаты выразили благодарность участникам Русского историко-патриотического клуба, поискового отряда «Август», организации «Вече», которые ведут работу, направленную на установление имен погибших героев. Во время ремонта имена погибших солдат были вырезаны на плитах, благоустроена прилежащая территория.