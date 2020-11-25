Объявлены номинанты на музыкальную премию Grammy

Имена номинантов объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. В число номинантов попали российский пианист Даниил Трифонов. Его имя представлено в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки».



В номинации «Лучшая оперная запись» за исполнение оперы «Агриппина» Георга Фридриха Генделя в число претендентов на премию попал дирижер Максим Емельянычев.



Российский поп-певец Леонид Агутин, чье имя фигурировало в длинном списке номинантов в финальный список не попал.



В числе номинантов в разных категориях представлены певица Бейонсе, Билли Айлиш, хип-хоп-исполнительница Амала Дламини, Megan Thee Stallion, Дуа Липа, группа Black Pumas, DaBaby, Post Malone, Тейлор Свифт, H.E.R., Coldplay и другие исполнители.



Трансляция 63-й церемонии вручения премии Grammy состоится в воскресенье, 31 января.