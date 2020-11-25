Петербургская Капелла отметит Всероссийский день органа концертом Ольги Котляровой

В Капелле Санкт-Петербурга 29 ноября состоится концерт ко Всероссийскому дню органа.

В этот день на историческом органе фирмы «Э.Ф. Валькер» выступит органистка, лауреат международных конкурсов Ольга Котлярова.



Органистка исполнит произведения немецкого композитора Иоганна Пахельбеля. В программу также вошли произведения Баха, Брамса, Вивальди, Листа, Вьерна.



Кроме того, в день органа Кинозал Капеллы продемонстрирует два фильма, посвященных инструменту – «Симфония органа» и «Возвращение в Люсон».