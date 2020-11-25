В Торжке пройдут «Музейные чтения имени Д.С. Лихачева»

Темой года стало название книги Лихачева «Письма о добром и вечном».

В Торжке 26-28 ноября состоится II Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д.С. Лихачева». Встречу организует Всероссийский историко-этнографический музей, передает пресс-служба Минкультуры России.Доклады будут представлены в трех секциях: «Эпистолярный жанр в музейной экспозиции», «Фронтовые письма и поэзия», «Из истории гостиницы Пожарских».В рамках конференции состоится круглый стол «Волжское путешествие А.Н. Островского 1856 года», а также филологическая лаборатория, на которой будут проанализированы новоторжские сказки из собрания Николая Елоховского.В ходе встречи пройдет заседание ученого совета Всероссийского историко-этнографического музея, на котором будет представлена стратегия развития музея до 2023 года.В программе также открытие выставки живописи Александра Нечаева, концерты, экскурсии.