Актер Прилучный написал поклонникам после операции

Актер сообщил, что восстанавливается после хирургического вмешательства.

Российский актер театра и кино Павел Прилучный вышел на связь с поклонниками после получения травм в Калининграде.



На своей странице в Instagram артист опубликовал архивное фото со «сломанным носом» со съемок одной из картин. В подписи к фотографии актер написал, что восстанавливается после операции.



«Все идет по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни», — написал актер.



Прилучный также высмеял версию о том, что травму получил в гей-клубе и устроил инцидент специально, чтобы попасть в телешоу. Актер иронично заметил, что эта версия гораздо интереснее правды.



Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Павел Прилучный был травмирован в Калининграде. К медикам актер обратился уже в Москве. Артист сообщил, что ударился головой при падении.