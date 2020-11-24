Сестра Дятлова разрешила использовать его имя в сериале



Документы также подписал адвокат Фонда памяти Дятлова.

Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова подписала документы, разрешающие использование имени Дятлова в сериале о трагедии на перевале.



Документы также подписал адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов, представляющий интересы Перминовой и наследников Юрия Дорошенко и Рустема Слободина, сообщили газете «Культура» в пресс-службе телеканала ТНТ.



Черноусов заявил, что не считает нарушением чести и достоинства экранизацию биографии правообладателей.



Ранее Черноусов сообщил о намерении судиться с телеканалом, так как его представители не просили у родственников погибших туристов разрешения на использование реальных имен в художественном сериале.



В то же время телеканал сообщил о том, что после просмотра первых серий проекта все родственники погибших заключили с каналом договор. Черноусов впоследствии назвал свои слова ошибкой.



Сериал «Перевал Дятлова» идет на телеканале ТНТ. Кинокритики назвали проект самым многообещающим сериалом сезона.



