Герман-младший объявил о завершении работы над камерным фильмом

Кинорежиссер рассказал о завершении съемок камерного полнометражного фильма.

Алексей Герман-младший сообщил, что фильм снимался во время пандемии, на его съемки ушло 25 дней. Участие в проекте приняли Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие.Фильм рассказывает историю преподавателя вуза из небольшого города. Рабочее название картины — «30 дней и 30 ночей».Съемки фильма проходили, когда масштабный проект Германа-младшего «Воздух» был приостановлен.«С одной стороны, нам нужно было поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съемочной группы, а с другой — очень мучительно сидеть без работы, без приложения усилий. Наш новый фильм рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование», — рассказал о проекте режиссер.Картину планируется выпустить во второй половине 2021 года либо в 2022 году.