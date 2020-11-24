Конкурс «Arena Moscow Night. Наш джаз» назвал победителя

24.11.2020
Результаты конкурса объявил музыкант Даниил Крамер.
Стали известны имена победителей конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз». В финал конкурса вышли Квинтет Константина Власенко, группы Shoo, «Арфа & Джаз» и ProJazz.Group, рассказали газете «Культура» организаторы конкурса.
На четвертом месте оказался ансамбль Константина Власенко. Третье место досталось группе Shoo. Второе место присудили ансамблю «Арфа & Джаз» Антона Котикова, а первое место завоевал коллектив Энтони Карапетяна ProJazz.Group.
Победители конкурса получили денежные призы. Коллективу Энтони Карапетяна также подарили цифровое пианино, а главный редактор газеты «Культура» Петр Власов вручил Антону Котикову сертификат на интервью в издании и подписку на газету.
В завершение конкурса состоялся jam session от всех конкурсантов. В декабре планируется гала-концерт участников конкурса.