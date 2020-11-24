Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера

Защитник заявил, что подтверждений информации о разводе нет.

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, прокомментировал слухи о разводе актера с женой.



Защитник Ефремова Андрей Алешкин опроверг информацию о скором разводе осужденного, передает РИА Новости.



По словам юриста, подтверждений того, что Ефремов намерен расторгнуть брак, нет. Алешкин добавил, что жена Ефремова не общается с прессой, и никаких поручений от нее о подготовке документов для оформления развода не поступало.



Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова не комментирует информацию о разводе.



Актер Михаил Ефремов приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Наказание артист будет отбывать в колонии ИК-4 в Белгородской области.