Актера Павла Прилучного госпитализировали с переломами костей лица после избиения

У артиста множественные переломы, ссадины и ушибы головы, сообщает телеканал «360».

Медики оценивают период восстановления здоровья Прилучного примерно в две недели, которые он проведет в платной травматологии. Других подробностей происшествия источник не сообщил.

Актер Павел Прилучный получил известность благодаря своим ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Мажор», «Союз спасения». Также актер снимался в сериалах «Квест», «Желтый глаз тигра» и других.

В ходе съемок телесериала «Закрытая школа» Прилучный познакомился с актрисой Агатой Муцениеце. Актеры втайне от публики поженились в 2011 году, однако в феврале 2020 года объявили о разводе. За время брака у них родились двое детей.

По информации канала, ближайшие две недели Прилучный проведет в одной из столичных клиник.