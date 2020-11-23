В руинах древнего города в Турции нашли каменную статую богини без головы

Находку сделали ученые в ходе раскопок в Култепе, сообщает Yeni Safak.

Остатки древнего города турецкие археологи изучают уже несколько лет. Памятник истории в 2014 году был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возникновение города относится к третьему тысячелетию до нашей эры, когда он был столицей древнего царства Канеш. В ходе раскопок ученые нашли в его руинах редкий артефакт — статую сидящей богини.

Возраст находки составляет около 4,2 тыс. лет, относя ее к эпохе раннего бронзового века. Это самая крупная статуя того времени, найденная в регионе, — ее высота составляет около 45 см.

Жители царства Канеш изображали своих богинь обнаженными, сидящими на троне с заплетенными за спиной косами. По мнению некоторых ученых, статуи богинь отражали политическую систему матриархата, господствовавшую в некоторых ранних обществах.

К несчастью, голова данной статуи была отбита еще в древности, ученые не смогли найти ее в ходе раскопок. Возможно, скульптура стала жертвой варваров, напавших на город, или была повреждена при смене религиозного культа ревнителями новой веры.